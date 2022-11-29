Rektör Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selim Gürgen, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarette Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere kurumsal iş birliği hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kurumsal işbirliğini değerlendirdiler.

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