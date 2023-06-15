Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2023 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) başvurusu kabul edilen EBYÜ’de KAP süreci hazırlık çalışmaları için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, ve Prof. Dr. Çağrı Çırak’ın katıldığı toplantıda, Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Kürşat Öksüz tarafından KAP süreciyle ilgili değerlendirme sunumu yapıldı. Toplantıda Kalite Koordinatörlüğü Uzman Üyeleri Öğr. Gör. Nursel Kuyrukluyıldız ve Öğr. Gör. Y. Volkan Baysal yer aldı.

Toplantıda KAP ölçütleri ve üniversitenin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu çerçevesinde mevcut durum analizi yapıldı. Bunun yanı sıra EBYÜ Kalite Yönetim Takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent Kurumsal Akreditasyon Programı ile kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin niteliğinin arttırılarak üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğün üst seviyelere çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Üst yönetim olarak kalite yönetim sisteminde yer alan tüm koordinatörlük ve komisyonlardaki akademik ve idari personele desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Rektör Levent, KAP sürecinin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.