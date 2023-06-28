Kütahya Valisi Ali Çelik, devletin tüm kurumları olarak vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için gereken çalışmaları yaptıklarını ve bin 900 kolluk görevlisinin trafikte güvenlik ve asayiş için görev başında olacağını söyledi.

Vali Çelik, “Hastanelerimiz, kurumlarımızla 7/24 görevimizin başındayız” dedi.

Vatandaşların seyahatlerinde emniyet kemerlerini takmalarını ve hız sınırına riayet etmelerini önemle rica eden Vali Çelik, “Hemşehrilerimizin de seyahatlerinde sevdiklerine sağlık içinde kavuşmaları için trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, hız sınırına riayet etmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

Vali Çelik, bayramların dargınlıkların sona erdiği günler olduğunu ve tüm küskünlüklerin bayram vesilesiyle sona ermesini diledi.