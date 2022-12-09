Macera dolu etkinlikler kış aylarında da devam ediyor

Macera dolu etkinlikler kış aylarında da devam ediyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 3 farklı kurumda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.O. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 ayrı kurumdan hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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