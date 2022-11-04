Aydın’da gerçekleştirilen Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nda İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Aydın’da gerçekleştirilen Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nda İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlararası Voleybol Müsabakaları Atatürk Spor Salonu, Aydın Lisesi Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Aydın içinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaşmasını amaçlayan turnuvaya 8 takım katılım sağladı. 2 grup 8 takımdan oluşan turnuvada A Grubunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Aydın Valiliği B Grubunda ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan final müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu. Öğrencilerin, emniyet personelinin, sporseverlerin tribünleri doldurduğu final müsabakası sonunda 3-2’lik skorla turnuvanın şampiyonu Aydın İl Emniyet Müdürlüğü oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dördüncü oldu.

Şampiyon olan İl Emniyet Müdürlüğü takımına madalya ve kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kurumlararası Voleybol Müsabakası ikincisi olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımının madalya ve kupası İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici takdim etti.

Şampiyonluk kupasını kaldıran emniyet güçleri; bu tür organizasyonların hem kurum içi hem de kurumlar arasındaki sosyalleşmeyi ve işbirliğini teşvik ettiğini belirterek kendilerini tribünde destekleyen herkese, organizasyonu tertip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Mimar Sinan Salonu ekibine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.