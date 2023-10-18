Bilecik’te düzenlenen ’Kurumlararası Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Bilecik Belediyesi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Bilecik Belediyesi oldu. Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin de yer grupta oynadığı 4 müsabakanın 3’ü kazanarak şampiyon oldular. Çağatay Okatan, Deniz Esentürk, Umut Özdemir ve Can Doğanay’dan oluşan Bilecik Belediyesi Basketbol Takımı kupasını Basın Halkla İlişkiler Müdür V. Mesut Ünver ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisinin elinden aldı.

Öte yandan Marmara Bölgesinde birinci olan 10 ilin şampiyon kurumları Bilecik’in ev sahipliğinde bölge şampiyonasına çıkacak.