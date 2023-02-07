İzmir iş dünyası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattı. İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine gönderilmek üzere nakdi ve ayni yardım topluyor.

İzmir iş dünyası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattı. İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine gönderilmek üzere nakdi ve ayni yardım topluyor.

İzmir iş dünyası, 10 ili vuran deprem felaketinin ardından “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyaya; İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği olmak üzere ilçedeki odalar ve borsalarda destek oluyor.

İzmir Valiliği koordinasyonunda yürütülen “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası çerçevesinde, ayni yardımda (malzeme yardımı) bulunmak isteyen vatandaşlar, desteklerini Hürriyet Mahallesi 435 Sokak No:24 Gürçeşme/Buca/İzmir adresinde bulunan Türk Kızılay’ı Ege Bölge Acil Yardım Merkezi’ne iletebilecek. Ayni yardımlara (malzeme yardımı) ait kutu ve kolilerin üzerine içeriğinin ne olduğuna ilişkin bilgilerin okunaklı olarak yazılması gerekecek.

Nakdi yardımlara ilişkin hesap numarası paylaşıldı

Öte yandan “İzmir Yardıma Koşuyor” çerçevesinde nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen banka ve hesap numaralarını kullanabilecek.

Hesap Adı : İzmir Yardıma Koşuyor

T. İş Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR15 0006 4000 0013 4003 4098 31, Vakıflar Bankası (TL) Kordon Şubesi (440)TR77 0001 5001 5800 7319 5680 19, Halkbank (TL) - İzmir Şubesi (430) - TR17 0001 2009 4300 0016 3412 78, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01