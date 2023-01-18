MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde üçüncüsü düzenlenen ve ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’, yapılan final maçı ile tamamlandı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde üçüncüsü düzenlenen ve ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’, yapılan final maçı ile tamamlandı.

Bulanık’ta 20 takımın yer aldığı voleybol turnuvasında final maçını Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. Final maçını Bulanık İmam Hatip Ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon olan Bulanık Devlet Hastanesi Voleybol Takımı kazanırken, kupasını Kaymakam Ocak’ın elinden aldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, turnuvanın güzel maçlara sahne olduğunu belirterek, “Bizler de maçları takip ettik. Bulanık için önemli bir organizasyondu. Amacımız Bulanık’ta sporu tabana yaymak ve bunun için çalışmalarımızı her türlü alanda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Finalde şampiyon olan takımımızı ve dereceye giren diğer takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonları devam ettireceğiz” dedi.

Turnuvada ikinci olan Bulanık İmam Hatip Ortaokulu Voleybol Takımının kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel takdim ederken, üçüncü olan Gençlik ve Spor Voleybol Takımının kupasını ise İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın verdi.

Bulanık Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın final maçını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan ve çok sayıda taraftar izledi.