Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri Marmaris’e içme suyu sağlayan önemli kaynaklarında inceleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Muğla’nın su yönetimi, kaynakların verimli kullanılması, sağlıklı ve kesintisiz su sağlanması amacıyla önemli projeleri hayata geçiren ve yeni çalışmaların temelini atmaya hazırlanan MUSKİ ekipleri aynı zamanda diğer kurumlar ile de iş bilriğine büyük önem veriyor.

Muğla’nın gelecekteki su politikası için görüş alışverişi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla için her türlü hizmet için işbirliğine hazır olduklarını belirtmesi üzerine en önemli hizmetlerden biri olan “Su” konusunda da işbirliği yapılıyor. Kentin su politikasının belirlenmesi ve geleceğe daha güvenli bir Muğla bırakılması adına çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi. Marmaris’te incelemelerde bulunan yetkililer özellikle Marmaris İçme suyu Arıtma tesisi ve Marmaris Barajını ziyaret ederek buralarda incelemeler yaptı.

Heyette Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk, Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü Kadriye Aybüke Coşar ile MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanı Serdar Aldemir ve ilgili müdürler yer aldı. İncelemelerde tesislerin Çevre Kanunu mevzuatı kapsamında uygunluğu ve su kirliliğine karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.