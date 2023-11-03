Afyonkarahisar’ da jandarma trafik ekipleri tarafından kurum araç sürücülerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından kurum araç sürücülerine eğitim verildi. Eğitim ’112 Acil sağlık istasyon amirliği personel ve şoförleri, Çay ilçe sağlık hasta nakil araç şoförleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü şoförleri, itfaiye şoförleri ve benzeri kurum araç sürücülerine yapıldı. Eğitim çerçevesinde geçiş üstünlüğünün kullanımı, güvenli sürüş eğitimi başta olmak üzere şoförlere örnek kaza olaylarının video gösterimi, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, kazalara müdahale esnasında alınabilecek önlemler ve yaya önceliği hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.