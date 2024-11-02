Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural Kızılay’a Kan Bağışı 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Kan Alma Birimi’ni ziyaret ederek kan bağışı desteğinde bulundu.

İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Kızılay Başkanı Sefa Şık ve kan alma biriminde görevli personelden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural tüm Kızılay çalışanlarının Kızılay Haftası’nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Kan bağışının önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Şenkul, vatandaşları Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunmaya davet etti. Ziyarette ayrıca Kızılay’ın gönüllü kan bağışçısı olan Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, bugüne kadar toplam yaptığı 12 kan bağışıyla Kızılay tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Madalya beratını ve madalyasını alan Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, ”Kan bağışında bulunduğunuz zaman Kızılay tarafından size verdiğiniz kanın ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dair atmış olduğu mesaj kısa mesaj insanı gerçekten mutlu eden tarifsiz bir duygu. Türk Kızılay’ın 156’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.