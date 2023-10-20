Çankırı’da kurum müdürleri, Cumhuriyet’in 125. yılında kendi mevkilerinde görev alacak kişilere mektup yazdı.

Çankırı’da Valilik tarafından yürütülen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çankırı’da 100 Etkinlik" projesi çerçevesinde "Gelecek Yüzyıla Mektup" programı düzenlendi. Programda, kentteki kurum müdürleri ve bazı görevlerde bulunan personel, Cumhuriyet’in 125. yılında kendi mevkilerinde görev yapacak kişilere mektup yazdı.

Programda yer alan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yazdığı mektupta şunları kaydetti:

"Şanlı Türk bayrağının altında Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmasının gururunu yaşıyorum. 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin ilimizde sunumunda eşitlik, kalite, kolay, ulaşılabilirlik ve üstün hasta memnuniyetini sağlamak hedefiyle çıktığımız bu yolda insan ve hizmet anlayışı ile görevimizi ifa etmekteyiz. Cumhuriyetimizin 125. yılında görev alacak kıymetli mevkidaşımın bizlerden devralacağı bayrağı üstün gayret ve hizmet anlayışı ile daha yükseklere taşıyacağından şüphemin bulunmadığını, yaptığımız çalışmaların Cumhuriyetimizin 125. yılında yürütmekte olduğu görevinde rehber olmasını ve ışık tutmasını canı gönülden istiyor, başarılar diliyorum."