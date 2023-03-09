Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 45 saat süren ‘Kurum içi eğitici eğitimini’ başarıyla tamamlayan farklı birimlerden 35 personel, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifikalarını törenle aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 45 saat süren ‘Kurum içi eğitici eğitimini’ başarıyla tamamlayan farklı birimlerden 35 personel, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifikalarını törenle aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını da aksatmadan sürdürüyor. Belediyenin farklı birimlerinde görevli uzman 35 personel de enerji verimliliği, iş sağılığı ve güvenliği, ilk yardım, sivil savunma, resmi yazışma, office uygulamaları, belediye kanunu, imar mevzuatı, bilgisayar kullanımı, e-belediye programı, aday memur, etik, bütçe, proje döngüsü, çevre bilinci, stajyer oryantasyon, diksiyon, hitabet ve duygusal dayanıklılık eğitimlerini tamamladı. Personelin, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın katıldığı törende dağıtıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aka, “Birçok faaliyetin gerçekleştiği İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce düzenlenen ‘’Kurum İçi Eğitici Eğitimi’’ başarıyla tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazanan iç eğitmenlerimizi tebrik ederim. Kurum içinde verilen eğitimlerin, çalışan bağlılığını ve gelişimi konusunda önemi gün geçtikçe artıyor. Siz değerli mesai arkadaşlarıma güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Bursa’mıza hizmet etmeye canla başla elbirliğiyle devam ediyoruz” dedi.

Eğitici eğitimini başarıyla tamamlayan 35 uzman personel, sertifikalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ve Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç’un elinden aldı.