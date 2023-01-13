Müdür Yoldaş, toplantı sonunda, “Yeni yılda daha fazla çalışıp, özverili işler yapılması konusunda kararlar aldık” ifadelerini kullandı.

İl binasında gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılında gerçekleşen çalışmalar değerlendirilerek, 2023 yılında yapılacak yeni çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın başkanlığında müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personel katılımıyla yapıldı.

Başkan Yıldız’dan örnek bir uygulama

Başkan Yıldız’dan örnek bir uygulama

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurum İçi Değerlendirme Toplantısı yaptı.

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