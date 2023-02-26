Muş Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Nurhak ilçesindeki vatandaşlar için 4 noktada kurduğu aşevleriyle 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Muş Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Nurhak ilçesindeki vatandaşlar için 4 noktada kurduğu aşevleriyle 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanlığınca Nurhak ilçesi koordinatörü olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde, ilçe genelinde yaşamın yoğun olduğu 4 bölgeye aşevleri kuruldu. Her gün sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği dağıtılan aşevlerinde, usta aşçılar tarafından yemek hizmeti veriliyor. İlk günden bu yana 3 çeşit yemek üretilen aşevlerinde, vatandaşlar verilen hizmetten memnuniyet duyuyor. Hazırlanan yemekler, personeller tarafından çadır kentler ile bireysel çadırlarda barınan vatandaşlara da ulaştırılıyor.

Çadır kentte barınan ve verilen yemek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren depremzedelerden Hüseyin İlyen, “Yemeklerimiz 3 öğün çıkıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her şeyi getiriyor. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.