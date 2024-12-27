Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi’nin 0-16 kilometresi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Muş’ta 210 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta 210 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nin 0-16. kilometresi arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Hakkari karayolunda ise yoğun kar yaşından dolayı maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, ağır tonajlı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Van-Gürpınar yolunun kapatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Van-Gürpınar yolunun 0-16. kilometreleri arası yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha