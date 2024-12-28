Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan ve dün gece yoğun kar yağışından dolayı kapatılan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nin 0-16. kilometresi arası yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak dün gece ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptığı kar temizlemesinin ardından yol sabah saatlerinde trafiğe açıldı.