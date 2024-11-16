Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde 289 metre boyundaki kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gelibolu açıklarında sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler refaketinde güvenli limana demirletildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Denizlerdeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğinde de bazı aksamaları beraberinde getirirken, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde 'Capt Nature' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale GTH Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye kılavuz kaptanlar ile Kurtarma-3, Kurtarma-4 ve Kurtarma-13 römorkörleri gönderildi.

289 metre boyundaki kuru yük gemisi, ekiplerin çalışmasıyla Karanlık Liman'a demirletildi.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1857773661349970002

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak açıldığını duyurdu.

Kaynak: igf