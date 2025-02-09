Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2023 yılından bugüne kadar yapılan 8 bin 316 metrekare kuru peyzaj çalışması ile toplamda 13 bin 996 ton su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

Şehrin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle süsleyen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından son dönemde sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarlardaki refüjler başta olmak üzere diğer açık yeşil alanlarda, sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımını benimseyen, etkin su kullanımını sağlayan kuru peyzaj çalışması uygulanıyor. Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle renkli taşlar, curuf gibi dekoratif malzemelerle şehri daha da güzelleştiren ve bu sayede tasarruf sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını bilinçli ve verimli şekilde kullanarak kentsel dirençliliğe katkı sağlıyor, böylece hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye’nin ve Eskişehir’in su zengini olmadığını vurguladı.

"Su kıtlığının şiddetlenmesi, kuru peyzaj uygulamalarına verdiğimiz önemi arttırmaktadır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Ayşe Ünlüce, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim krizi. Ülkemiz, küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında bulunmakta olup, su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Su kıtlığının şiddetlenmesi, kuru peyzaj uygulamalarına verdiğimiz önemi arttırmaktadır. Bu uygulamalarla doğal kaynakların etkin kullanımına öncelik vererek; estetik değerleri koruyor, bakım maliyetlerini düşürüyor, iklim değişikliği ve su kıtlığına karşı çevresel ayak izimizi azaltıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, temiz su kaynaklarının hızla azalmasına, özellikle de tarım ve içme suyu gibi hayati ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar oluşturmaktadır. Ancak, bu sorunlarla başa çıkmak için hep birlikte çözüm yolları üretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede, özellikle şehirlerin kalbinde yer alan refüjler, kavşaklar ve bunun gibi açık yeşil alanlarda uyguladığımız kuru peyzaj çalışmaları, su tasarrufu sağlamak adına çok önemli bir adım. Kuru peyzajın temel amacı, hem estetiği hem de çevresel sürdürülebilirliği birleştirmektir. Doğal taşlar, su tasarrufu sağlayan bitkiler, dekoratif malzemeler gibi unsurları kullanarak, hem suyu verimli bir şekilde kullanıyor hem de çevremizi güzelleştiriyoruz. Bu uygulamalar, gelecekteki nesillerin su kaynaklarına erişimini sağlamak adına önemli bir adım olma potansiyeline sahiptir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için, birlikte çalışarak daha yeşil, daha verimli ve su tasarruflu bir gelecek inşa edebiliriz" dedi.

"Kuru peyzaj çalışmaları artarak devam edecek"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Türkiye Ocak 2023 yılında başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde, ’Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)’ ile, kentsel su verimliliği eylemleri arasında yer alan kurakçıl peyzaj uygulamalarına ilişkin ’Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi’ çerçevesinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak fidanlık alanlarında, rehberde yer alan 87 cins bitki yetiştirilmekte ve yeşil alanlarında kullanılmaktadır. Kuru peyzaj, estetik değeri olan, sulama tüketimini ve bakım masrafını minimuma indiren bir uygulama olmanın yanı sıra ekonomik katkı sağlayan da bir uygulama olarak kullanılıyor. Dolamit gibi dekoratif taşlar ve curuf gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeler kullanılan kuru peyzaj çalışmaları artarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı.