Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçtan söndürülmeden atılan sigaradan çıktığı tahmin edilen kuru ot ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Çeltikçi Mahallesi Mutlu Selim Sokak’ta çıktı. Alınan bilgiye göre; yol kenarında yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yapmış oldukları müdahale sonucunda tutuşan kuru ot ve çalıları yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının söndürülmeden atılan sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.