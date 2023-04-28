Türkiye’nin kuru meyve ihracatı 2022 yılında yatay bir seyirle 1 milyar 571 milyon dolar olurken, kuru meyve sektörü hedef pazarlarda yüzde 15’lik ihracat artış hızı yakalayarak, hedef pazarlara yaptığı ihracatını 196 milyon dolarlardan 225 milyon dolara yükseltti.

Kuru meyve sektöründe ihracatta Türkiye lideri olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, hedef pazar olarak belirlediği; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Malezya ve Endonezya’ya ihracatını artırmak için uzun yıllardır yaptığı çalışmaların meyvelerini topluyor.

Ticaret Bakanlığının 2023 yılı için ortaya koyduğu Uzak Pazarlar Stratejisine de uyumlu olan kuru meyve sektörünün hedef ülkeleri içinde ABD 126 milyon dolarlık ihracatla hedef ülkeler içinde lider olurken, Çin 32,7 milyon dolarlık Türk kuru meyveleri talebiyle ikinci sırada yer aldı. Japonya’ya yapılan kuru meyve ihracatı yüzde 15’lik artışla 24 milyon dolardan 28 milyon dolara çıktı. Brezilya 2021 yılında 15 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi talep etmişken, 2022 yılında talebini yüzde 55 artırdı ve 23 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi ithalatı yaptı.

Kuru meyveler sağlıklı gıdalar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar olarak tanımlanan kuru meyveleri Türk üreticisinin yüzlerce yıldır ürettiğini, ihracatçılar olarak kendilerinin de 110’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektörünün ihracat başarısında üreticiler, ihracatçılar, araştırma enstitüleri, üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki uyumun payının büyük olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan genel kurulda konuşan Başkan Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu olarak, kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm için oluşturulan kurullar ve teknik komitelerin çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini verdi.

Işık, “Organik Ürünler Komitesi, Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ekonomi ve Finans Kurulu, Tanıtım ve Pazarlama Kurullarını da yeni dönemde kurduk ve çalışmalara dahil ettik. Bu kurullarımızın çabaları ve ihracatçılarımızın aktif pazarlama çalışmalarıyla hedef pazarlarda başarıyı yakaladık. 100 bin üreticiyi bu kurullarda yaptığımız çalışmalarla yönetiyoruz. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor” şeklinde konuştu.

Kuru üzümde TMO’nun alımı başarı getirdi

Kuru meyve sektörünün lider ihraç ürünü çekirdeksiz kuru üzümde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisinin stok alımı yaptığını bunun da fiyat istikrarı sağladığını ifade eden Işık, 2022 yılı kuru üzüm sezonu sonundaki yağışların bazı bölgelerde ürün kalitesini bozduğunu, TMO’nun stokundaki ürünlerin kuru üzüm kalitesini yukarı çektiğini vurguladı.

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda 250 bin ton kuru üzüm ihraç edeceği bilgisini paylaşan Işık, kuru üzümde pestisit sorunlarını çözerek 275-300 bin ton ihracat seviyesine çıkma hedefleri olduğunun altını çizdi.

Pandemiden sonra dünyanın sağlığa bakış açısı değişti

“Pandemi sonrasında dünyanın sağlığa bakış açısı değişti” tespitinde bulunan EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda ürünlerinde kontrol sıklıkları artırıldı. Kuru incirde kontrol sıklığı yüzde 30’a çıktı. Kuru incirde aflatoksin ve okrakoksin oluşumunun önüne geçmek için TÜBİTAK ile ortak bir çalıştay yaptık ve ortak proje yürütüyoruz. Aflatoksin ve Okratoksin oluşumunu önlemek için işletmelerde yapılması gerekenlerle ilgili TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Sektör olarak toplam kalite ve gıda güvenliğine yoğuşlaşmalıyız. 2023 yılında yapacağımız çalışmalar 2022’den daha zor olacak. Alıcıların kararları bizleri zorluyor.”

Turkish Dried Fruits isimli URGE projesiyle kuru meyve sektöründeki ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerini artırdıklarını, sektörün ihracatının artması için hedef pazarlara sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirdiklerini paylaşan Başkan Işık, önümüzdeki dönemde URGE Projesine devam etmek istediklerini, URGE projeleriyle kuru meyve sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Öz: “Yeni ürünlerle ihracatta eşik atlayabiliriz”

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise Türkiye’nin 150 yıldır kuru meyve ihracatında güçlü bir oyuncu olduğunu; ancak sektörün ihracattaki gelişiminin arzu ettiklerinin gerisinde kaldığına dikkati çekti.

Peru’nun 10 yıl önce yaban mersini ürünü üretimine girdiği bilgisini veren Öz, “Peru 10 yıllık sürecin sonunda yaban mersini ihracatında 1,5 milyar dolarlık seviyeye geldi. Biz 150 yıllık ihracat yolculuğu sonunda çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda 1,1 milyar dolarlık ihracat seviyesine takıldık kaldık. 1,5 dolara kuru üzüm ihraç ediyoruz, adeta bedavaya satıyoruz, bedavaya satmak için birbirimizle yarışıyoruz. Bu ihracat politikamızı gözden geçirmek ve katma değerli ihracata yönelmeliyiz” tespitinde bulundu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin genel kurulunda konuşan Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerde ilgili ihracatçılara sunum yaptı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği mali genel kurulunda 2023 yılı bütçesi 30 milyon 500 bin TL olarak kabul edilirken, 2023 yılı iş programı da oy birliğiyle kabul edildi.