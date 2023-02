Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ünzile Kuru, “Acımız, üzüntümüz o kadar büyük ki, günlerdir afet bölgesindekiler aç deyip yemek yemeye, onlar uykusuz deyip uyumaya adeta utanıyoruz. Hepimizin gözü kulağı haberlerde. Kurtarılan her bir can ile adeta biz de nefes alıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in deprem bölgelerini ziyareti sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Şubat Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Başkan Vekili Ünzile Kuru başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyonlardan gelen 20, idareden gelen 38 olmak üzere toplam 58 madde görüşüldü. Başkan Vekili Kuru, ülkenin 10 kentinde yıkıcı etkileri olan depremin ardından Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı hizmetlerle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu.

“Kurtarılan her bir can ile adeta biz de nefes alıyoruz”

Kuru, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşanan felaket dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini sunarak, “ Bu coğrafya hem çok geniş bir coğrafya hem de birbirine akraba, dost, arkadaş komşu olmuş bir coğrafya. Mersinli her birimizin deprem bölgesinde bir yakını, bir akrabası mutlaka var. Bu sebeple de tüm Mersinlilere de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, hepimize baş sağlığı diliyorum. Acımız, üzüntümüz o kadar büyük ki, günlerdir afet bölgesindekiler aç deyip yemek yemeye, onlar uykusuz deyip uyumaya adeta utanıyoruz. Hepimizin gözü kulağı haberlerde. Kurtarılan her bir can ile adeta biz de nefes alıyoruz. Yaptığımız her bir destekle, en küçük destekle bile kendimizi onların yanında hissediyoruz. Bir kez daha ülkemizde yaşayan her bir vatandaşın ne kadar duyarlı, fedakar, paylaşımcı ve yardımsever olduğunu; kanıyla, canıyla destek olduğunu görüyoruz. Şu ekonomik sıkıntılı dönemde herkes elinden ne geliyorsa karınca kararınca destek oluyor. İşte bu sebeple dahi bu değerlerle büyümek, bu ülkede yaşamak, bu ülkenin bir vatandaşı olmak hepimiz için gurur verici” ifadelerine yer verdi.

“Muhtelif yardımlar ilk günden itibaren tüm afet bölgelerine gönderildi”

Başkan Vekili Kuru, Mersin Büyükşehir Belediyesinin afetin yaşandığı illerde yaptığı çalışmaları anlatarak, şöyle devam etti: "Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren afet bölgelerine 347 itfaiye ve destek personeli, 84 araç, 116 iş makinesi ve diğer ekipman desteği sağlandı. Kuru gıda, battaniye, çadır, çocuk bezi, mama ve benzeri insani tüketim materyallerinden oluşan muhtelif yardımlar ilk günden itibaren tüm afet bölgelerine sevk edildi. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere afet bölgelerinde MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında üretilen toplam 120 bin ekmek dağıtımı gerçekleşti. Son dönemde deprem bölgesinden Mersinimize gelen misafir sayımız da fazlaca artış olduğu için bundan sonra ekmek dağıtımımız o vatandaşlarımıza yönelik olarak devam edecektir. 5 tır su dağıtımı yapıldı. Hatay ve Kahramanmaraş’ta 2 mobil mutfak ile afetzedelere sağlıklı gıdaya erişim desteği sağlandı. Adana ve Hatay illerindeki afetzedelere mobil tuvalet desteği sağlandı. Hatay’da depremzedelerin iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin İtfaiye Merkez Üssü Armutlu Spor Salonu, Vali Göbeği ve Samandağı bölgelerinde üç internet erişim noktası kuruldu. 7 internet erişim noktasının da kurulum çalışmaları hala devam ediyor. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza son görevimizi gereğince yerine getirmek ve defin yapmak üzere bu sabah da 100 kişi erken saatlerde araç ve ekipmanlarıyla Hatay’a gitti.”

Büyükşehir Belediyesinin Mersin’e gelen depremzedeler için yaptığı çalışmaları aktaran Kuru, “Mersin Büyükşehir Belediyesine ait konuk evleri, yurtlar, sosyal yaşam merkezleri ve anlaşmalı otellerde barınma desteği sağlandı. Kentimizde barınma desteği sağladığımız depremzedelere mahalle mutfakları aracılığıyla ücretsiz yemek hizmete sunuluyor” diye konuştu. Kuru, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yurtlar, konukevi, oteller, Yenişehir Kapalı Spor Salonu gibi mekanlarda vatandaşların konaklayabilmesi için uygun koşulların sağlandığını belirterek, “Teksin üzerinden tüm talep ve öneriler alınmakta, ilgili birimlere iletilmekte ve çözüm sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Konaklama alanlarının kapasitesi yükseltilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda planladığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Kuru, “Büyükşehir Belediyesi organizasyonu dışında kente geldiği, geleceği tahmin edilen yaklaşık 8 -10 bin kişi bulunmaktadır. Barınma desteği verilen alanlarda 3 bin 800 kişilik kapasite genişletme çalışmasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sağladığımız barınma desteği kapasitesinin en geç 11 Şubat itibariyle 5 bin 250’ye çıkarılması planlanmaktadır. Bir hafta içerisinde ise Erdemli Hal Tesisi, Fuar Alanı, Bilim Merkezi, Sendika Misafirhaneleri gibi yerlerin dönüştürülmesi, Tarsus Gençlik Kampı, Macit Özcan Spor Tesislerinin çadır kampına dönüştürülmesi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişilik yatak sayısına erişilmesi hedeflenmektedir. Önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde depremzede çocuklara yönelik süt dağıtımı yapılması da planlanmaktadır. Depremzede çocuklara yönelik çocuk etkinlik alanları oluşturulması planlanmaktadır” dedi.

Ünizle Kuru, Başkan Seçer’in paylaştığı; ‘Deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşlarımızı hazırladığımız geçici barınma yerlerine yerleştiriyoruz. Ancak çok sayıda gelen var ve acilen yeni yerler oluşturmalıyız. Uygun binası olanları binalarını bize tahsis etmeye çağırıyorum. Gelin bu yarayı hep birlikte saralım’ tweetini de kamuoyuyla bir kez daha paylaştı. Kuru, “Tüm ulus olarak hep birlikte bu yaraları saracağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.