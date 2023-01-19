Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı kuru incir ihracatı değerlendirilirken, kuru incirin 2023 rotası da belirlendi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı kuru incir ihracatı değerlendirilirken, kuru incirin 2023 rotası da belirlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinesinde düzenlenen Kuru İncir Kurulunun ilk toplantısı Aydın’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan, ülkeye 2022 yılında 246 milyon dolar döviz kazandıran ve cennet meyvesi olarak tanımlanan kuru incir sektöründeki güncel gelişmeler, kuru incir ihracatçılarının ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin kuru incir üretim üssü olan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kuru incir ihracatının 2022 yılı ihracat değerlendirmesi ve 2023 yılı stratejileri belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali IşıK, "Kuru meyve sektörümüz, tamamına yakını yerli girdilere dayanan ve tarımsal ürün ihracatımızda önemli bir yere sahip bir sektör. Kuru meyve ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında değerde yüzde 1 oranında artış kaydederek 1 milyar 573 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı toplam ihracatımızın 1 milyar 79 bin dolarlık kısmı çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edilmiştir. Kuru incir ihracatımızdan 2022 yılı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 6’lik bir düşüşle 246 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir. İhracat miktarımız ise 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 70 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya kuru incir üretim ve ihracatına baktığımızda ülkemizin dünya üretim ve ihracatının yüzde 58’ini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kuru incir sektörü olarak 115 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz. İhracat yaptığımız birinci ülke 37 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Fransa 31 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinin üçüncü basamağının sahibi 30 milyon dolarla Almanya oldu" dedi.

"İhracatımız 120 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Kuru incir ihracatının 120 milyar dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Işık, "7 Ekim 2022 tarihinde başlayan 2022/23 sezonunda bugüne kadar sezonluk rakamlara baktığımızda ise bütün kuru incir ihracatımızın 26 bin 250 ton, kesilmiş kıyılmış kuru incir ihracatımızın bin 800 ton, ezme incir ihracatımızın 3 bin 760 ton, hurda ve kavrulmuş incir ihracatımızın 578 ton, diğer kuru incir ihracatımızın 638 ton olmak üzere toplam kuru incir ihracatımızın geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artarak 33 bin ton olarak gerçekleştiğini, ihracat gelirimizin ise geçen sezona göre yüzde 9 düşüşle 120 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu çerçevede ihracatımızı hem miktar hem de gelir olarak artırmak, ürün ve pazar çeşitlendirmesi yapmak sektörümüz açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Pazar çeşitliliğini artıracağız"

Uluslararası ticarette pazar çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Işık, "Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2023 yılında pek çok ülkeye yönelik Ticaret Heyeti organizasyonları planlıyor, bu sayede Türkiye’nin küresel pazarlarda konumunu güçlendirmek ve uluslararası ticarette pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Mart ayında da duyurusuna çıktığımız ve üyelerimizin katılımlarını beklediğimiz Malezya’ya yönelik bir ticaret heyetimiz olacak, yine önümüzdeki günlerde bir URGE projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz ve bunun da duyurusunu sizlerle paylaşacağız. Toplantımızın tüm sektörümüz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"7 milyonu aşan ağaç varlığına sahibiz"

Aydın genelinde 37 bin hektar alanda incir üretimi yapıldığını ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "İncirin, dünyada üretimde lider olduğumuz stratejik öneme sahip önemli bir ürünümüzdür. İlimiz, 37 bin hektar üzerinde incir üretim alanı ve 7 milyonu aşan ağaç varlığına sahiptir. Üretim alanımızın yüzde 31’inde organik tarım yapılmaktadır. İlimiz yıllar itibariyle 65-70 bin ton aralığında yetişen kuru incir rekoltesine sahiptir. İlimiz, ülke kuru incir üretiminin yüzde 85’ini, dünyanın ise yüzde 60’ını karşılamaktadır.

’Aydın inciri’ aynı zamanda ülkemizin AB coğrafi işaretine sahip 8 ürününden birisidir. 2022 yılında ihracatçı firmalar tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğümüzce muayene edilerek ihracatına müsaade edilen kuru incir miktarı 48 bin 649 tondur. İlimizde 170 adet incir işletmesi, 166 adet incir deposu bulunmaktadır. İhracatçılarımızın, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmeti yerinde ve ivedi alabilmesi için Nazilli ilçemizde 5, Sultanhisar ve Söke ilçelerimizde 2’şer ve merkezimizde 16 inspektöre yetki devri yapılarak karantina hizmetleri ilçelerimizde de verilmeye başlanılmıştır. Taze incir ihracatına esas hasat tarihleri, İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan komisyon tarafından belirlenerek üreticilerimiz korunmakta ve kurallı hale getirilmektedir. Yine Müdürlüğümüz koordinasyonunda her yıl Ağustos ayında kuru incir rekolte çalışmaları yürütülmektedir. 2022 yılında yapılan incir rekoltesi çalışmalarına göre, 69 bin 486 ton olarak tahmin edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"45 bin adet incir fidanı dağıttık"

Aydın genelinde son 3 yılda 45 bin adet incir fidanı dağıtımı yapıldığına dikkat çeken Ökdem, "Müdürlüğümüzce 2022 yılında incir işletmelerine yönelik 247, incir depolarına ise 165 denetim gerçekleştirilmiştir. Kuru incirde 36 adet aflatoksin, 8 adet okratoksin olmak üzere 44 adet yani toplamda 265 ton inci için RASFF Hızlı Alarm bildirimi alınmıştır. İl Müdürlüğümüz tarafından incir üreticilerine yönelik yetiştiricilik, etephon, ilekleme ve aflatoksin konularında eğitimler verilmektedir. 2022 yılında il genelinde 78 toplantı ile 1439 üreticiye ulaşılmıştır. Son 3 yılda yaklaşık 45 bin adet incir fidanı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği desteğiyle yine son 3 yılda toplamda 34 bin 750 adet incir kurutma kereveti, 3 bin 560 adet örtü file ve 25 bin adet ekşilik tuzağı dağıtımı yapılmıştır. Sofralarımıza tat katan inciri üreten üreticilerimize her türlü katkı ve desteği veren Ege İhracatçı Birlikleri Başkan ve Yöneticilerine üreticilerimiz ve sektör adına teşekkür ediyorum. Yapılan toplantının üreticilerimiz ve sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.