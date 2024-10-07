Cennet meyvesi kuru incir 2023/24 sezonunu yüzde 12’lik artışla 292 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bıraktı. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 13’lük düşüşle 73 bin 337 tondan 63 bin 762 tona geriledi.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üreticiler, tüccarlar, üniversite, kamu ve ihracatçılar olarak iş birliği içinde hareket ederek 2023/24 sezonunda başarıyı yakaladıklarını vurguladı.

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Işık, “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nde kontrol sıklığının artmaması için uzun yıllardır üreticilere kerevet ve ilek torbası dağıttık. 2023/24 sezonunda üreticilerden ürünü alan ihracatçı firmalarımızın kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımızı sürdürdük. Kuru İncir Sektör Kurulumuzda sektörün tüm tarafları toplam kaliteyi artırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.

Kuru incirde 2024/25 sezonunun başladığını vurgulayan Işık, rekoltede 2023/24 sezonu benzeri bir rekolte beklediklerini kuru incir ihracatından 300 milyon dolar hedeflediklerini ifade etti.

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ KURU İNCİRDE BİRE BİR TUTTU

Türkiye’nin ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için Ticaret Bakanlığı’nın son yıllarda ortaya koyduğu uzak pazarlar stratejisi kuru incir ihracatında başarılı bir şekilde hayata geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir ihracatında son 10 yıllık süreçte Amerika kıtasının payının yüzde 17’den yüzde 28’e yükseldiğini, aynı dönemde kuru incir ihracatımızda Uzakdoğu ülkelerinin payınında yüzde 12’den yüzde 15’e ilerlediğini, bu başarıda TURQUALITY ve URGE projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonlarının payının büyük olduğunu dile getirdi.