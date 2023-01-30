Kahramanmaraş Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, kuru buz teknolojisi ile dondurma ve paça olmak üzere kurutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin dünyanın farklı noktalarına bozulmadan ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, kuru buz teknolojisi ile dondurma ve paça olmak üzere kurutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin dünyanın farklı noktalarına bozulmadan ulaştığını söyledi.

Dondurmanın ana vatanı olarak kabul edilen Kahramanmaraş’ta dört kuşaktır çalışmaya devam eden Kanbur, Yaşar Pastanesi’nde vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Kanbur, yıllardır dondurmacılık mesleğini yaptıklarını geçmişte dondurmaların şehir dışına çıkamadan bozulduğunu ifade etti. 1980’li yıllarda yaptıkları araştırmalar sonunda kuru buz ile tanıştıklarını ve kuru buz sayesinde birçok ürünün bozulmadan istenilen yere gönderildiğini ifade eden Kanbur, kuru buz teknolojisini anlattı.

Dondurmacı bir ailenin çocuğu olduklarını belirten Başkan Erdal Kanbur, "Babam, dedem dondurmacı ben de dördüncü kuşak dondurmacıyım. İşimiz dondurmadır. 1977-78 yıllarında eğitim enstitüsünü bitirdim ve bitirdikten sonra 1980’li yıllarda kuru buz ile tanıştık. Almanya’da, İngiltere’de arayış içerisindeydik. Biz oralarda gezerken kuru buz hadisesini gördük. Ne yapacaksın bundan nasıl faydalanacaksın diye araştırma yaptık. Karbondioksit söndürücü tüp içindeki gaz. Normal olarak tüpten çıkınca soğukluğundan söndürüyor yangını. Bu defa biz bunun üzerine bir aparat koyduk ve önündeki aparat ile biz bunu kar halinde topladık. İleriki tarihlerde sıkıştırma haline getirdik ve bu haline geldi? dedi.

"Birçok ürün dünyanın farklı yerlerine kuru buz sayesinde gönderiliyor"

Kuru buz sayesinde şehir dışına dondurma gönderdiklerini, dondurmanın yanı sıra birçok gıdanın da gönderildiğini ifade eden Kanbur, ?Kalıp halinde dondurmaya göre bir strafor yaptırdık. Bu defa da Ankara ve İstanbul’a taşımayı öğrendik. İstanbul’a gidince oradakiler, ?Maraş dondurmasının ne kadar güzelmiş’ dediler. Buradan paketleyip Ankara ve İstanbul’daki misafirlerin istifasına sunduk. Kahramanmaraş dondurması ile kendi yedikleri dondurma arasındaki farkı gördüler. Kuru buz sayesinde taşımayı yapmış olduk. Normal şartlarda, kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler ile paça gibi ürünleri de götürebilirsiniz. Yani Kahramanmaraş’tan birçok ürün dünyanın farklı yerlerine kuru buz sayesinde gönderiliyor? diye konuştu.