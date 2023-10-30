Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde gösterime sunduğu ’Kurtuluşun Kadınları’ tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı.
Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı kutlamaları dahilinde gösterime sunduğu tek kişilik tiyatro oyunu seyircilerinden büyük alkış aldı. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu kadınlarının göstermiş olduğu fedakârlıkların sergilendiği ’Kurtuluşun Kadınları’ isimli tiyatro gösterimi yapıldı. Tek kişilik oyunda, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları; Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Çete Ayşe Efe’nin fedakârlık dolu hikâyelerini anlatan başarılı oyuncu Ecem Yüksel, sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Oyun, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.