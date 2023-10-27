Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yıldönümü kutlamaları programı dahilinde sahnelenen “Kurtuluşun Kadınları” isimli tiyatro gösterimine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle organize edilen “Cumhuriyet’in Yüzü Ayvalık’ta” etkinlikleri çerçevesinde, İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi ekibinin sahnelediği oyun, seyirciyle buluşturuldu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sahnelenen tek kişilik oyunda, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları; Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Çete Ayşe Efe’nin fedakârlık dolu hikâyelerini anlatan başarılı oyuncu Ecem Yüksel, sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı eşi Metin Güler’in yönettiği oyun, görsel efektleri ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi zaman zaman gözyaşlarına boğdu.

Ecem Yüksel’in Kurtuluş Savaşı kahramanları kadınlar için söylediği, “Bu kahramanlar sizce öldüler mi?” şeklindeki sorusuyla sona eren oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunu; Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, zarif eşi Selin Jale, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, Belediye Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak ve Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman da seyirciler arasında izledi.

Oyunun ardından Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, oyuncuEcem Yüksel ve tiyatro ekibini kutladı.