Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ’fener alayı’ yürüyüşü düzenlendi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ’fener alayı’ yürüyüşü düzenlendi.

Milli Mücadele zaferinin 101. yılında Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünde Belediye Mehter Takımı, seslendirdiği marşlar ile katılımcılara coşku dolu bir gün yaşattı.

Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla coşku dolu yürüyüşe katılan Belediye İzcilik Kulübü üyeleri, ’En Büyük Türkiye’, ’Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ sloganlarıyla destek verdiler.

Katılımın yoğun olduğu fener alayı yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla vatandaşlar da destek verdi.

Cumhuriyet meydanında tamamlanan yürüyüş sonunda yapılan havai fişek gösterisi ve mehter takımı konserinin ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Katılımlarından dolayı sevgili gençlerimize ve herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.