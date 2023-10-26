Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından hazırlanan ’Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e 100. Yıl Söke’ adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner genç ve dernek yöneticileri, Kütüphane Müdürü Fatih Akbaba ve davetliler katıldı.

Söke’nin tarihini dünden bugüne çeşitli araştırma yazıları, belge ve fotoğraflarla içinde barındıran kitap, Söke’nin tarihine ışık tutacak önemli bir eser olarak yorumlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı dönemde kazandırılan eser beğeni topladı. Kitabın hazırlanmasında bir çok Sökeli tarih gönüllüsü katkı sağlarken, kitabın basımında Söke Ticaret Borsası da destek verdi.

Etkinlikte konuşma yapan Söke Kaymakamı Ali Akça; “Nitelik her zaman önde gelir. Dernek olarak çok değerli işler yapıyorsunuz. Kim katkıda bulunmuş ise ellerine sağlık” dedi. Kitabı incelediğini belirten Kaymakam Akça; “Referans değerinde bir kitap olduğunu gördüm. Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e 100. Yıl, aradan bir 100 yıl daha geçecek ve o zaman hayatta olanlar Söke’de yapılanları ve kayda geçirilenleri görecekler. O yüzden yereldeki bilgilerin kayda geçirilmesi çok değerli. O yüzden Cumhuriyetin 100. yılında kıymetli bir iş yaptınız. 100 yıl önce Söke de işgal altındaydı. Bu işgal döneminde canını hiçe sayanlar, mücadele verenler de bu kitapta işlenmiş. Ben tüm bu mücadele içinde yer alan kahramanlara Allah Rahmet Eylesin diyorum, sizlerden de Allah razı olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından sohbete geçildi, Söke ile ilgili ortak değerlendirmeler ve fikir alışverişi yapıldı. Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç, katılımcılara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.