Aydın’ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde develer eğitim yararına güreşti.

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde develer eğitim yararına güreşti.

Kurtuluş Mahallesi Deve Güreşi Arenası’nda yapılan etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, Kuyucak Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzleyenlerin keyifli bir gün geçirdiğini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Mahallemiz Kurtuluş’ta güzel bir geçirdik. Bu muhteşem görüntüyü oluşturan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim yararına yapılan bu güreş aynı zamanda Türk yörük kültürünün yaşatılmasına da destek oluyor. Komitemize, hakem heyetimize, deve sahibi kardeşlerimize, develerin bakımını üstlenen kardeşlerimize, tüm misafirlerimize katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.