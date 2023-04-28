Eskişehir’de Kurtuluş Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘doktor-hekim-tabip’ türküleri konseri, Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve konser katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu himayesinde; Kurtuluş Mahalle Muhtarlığı ve Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi iş birliği ile, Doç. Dr. Ünal Ayrancı şefliğinde, Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi hastaları tarafından icra edildi. Kurtuluş Türk Halk Müziği Korosu; ‘doktor-tabip-hekim’ türkülerini hep birlikte coşkulu bir şekilde söyleyerek, konseri coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. Konser; 42 kişilik korist, 10 kişilik saz ekibi, şefi, sunucusu ile, 54 kişilik ekiple gerçekleştirildi. Konser, 2 oturumda düzenlendi. Konserde; ‘doktor - hekim -tabip’ türküleri, duygulu, coşkulu bir şekilde seslendirildi.

Konser Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı; konseri verimli ve ahenkli bir şekilde, davetlilerin beğenisini toplayarak gerçekleştirdi. Konserin sunumunu ise; Şeker Aybala yaptı. Seyirciler, konseri ayakta alkışladılar. Konsere gelen davetliler ve sanatseverler salonu doldurdular ve oturacak yer kalmadı. Bazı seyirciler ve davetliler, yer bulamadıkları için geri döndüler.

Konsere; Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, daire amirleri, davetliler ve sanatseverler katıldılar.