Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen Tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tenis turnuvası düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis dünyasında gerçekleşen turnuvaya 72 sporcu katılım sağladı. 72 sporcunun kıyasıya rekabet ettiği turnuva da erkekler kategorisinden birinci Mehmet Aslan, ikinci Muhammet Çelik, üçüncü Harun Bostancı, dördüncü ise Ahmet Baybostancı oldu. Kadınlar kategorisinde ise birinci Gülnaz Eken, ikinci Süveyda Kara, üçüncü Ayşegül Ergin ve dördüncü Büşra Öztürk oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.