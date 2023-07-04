Kurtuluş Savaşının kadın kahramanlarından olan Rahime Kaptan, Cide’de bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Kurtuluş Savaşında mevzilere mühimmat taşıyan Rahime Kaptan, doğumunun 141’inci senesinde düzenlenen programla anıldı. Cide Kaymakamlığı tarafından anma programında, Rahime Kaptan’ın kabri başında Kuran-ı Kerim okundu. Programa katılanlar Rahime Kaptan ve tüm şehitler ile gaziler için dualar etti.

“Bu milleti ve bu devleti ayakta tutmak için hepsi canları pahasına savaştı”

Programda konuşan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, “Rahime Kaptan’ın 1 Temmuz itibariyle hayata gelişi ve kabri başında anmak için bir araya toplandık. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere ülkemiz nice savaşlardan geçti. Bu milleti ve bu devleti ayakta tutmak için hepsi canları pahasına savaştı. Cideli Rahime Kaptan’da onlardan bir tanesi, Allah onları hayatımızdan eksik etmesin. Şerife Bacıları Rahime Kaptanları daha nicelerini. Allah onları bize unutturmasın. Çünkü geçmişini unutan bir millet yıkılmaya mahkumdur. Onlar her zaman bizim içimizde ve yanımızda. İnşallah her zaman onlardan aldığımız manevi güç ile yolumuza devam edeceğiz. Allah başta Rahime Kaptan olmak üzere tüm şehitlerime rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Programa, Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.