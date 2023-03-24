Kurtuluş Savaşı döneminde aldığı mühimmatı Karadeniz’den İnebolu’ya taşıyan Rahime Kaptan, ölümünün 59. yıldönümünde Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan mezarı başında dualarla anıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda Kastamonu’nun Cide ilçesine erzak, İnebolu ilçesine de cephane taşıyan Rahime Kaptan, Kastamonu’nun Cide ilçesinde anıldı. 23 Mart 1964 yılında hayatını kaybeden Rahime Kaptan için Cide ilçe sahilinde bulunan mezarı başında nma programı düzenlendi. Anma programına Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Rahime Kaptan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından emekli öğretmen Ömer Yılmaz, Rahime Kaptan’ın hayatını anlatan bir konuşma yaptı. Rahime Kaptan’ın dördüncü kuşak torunu Fatoş Demirel ile komşusu Yüksel Güçerdem, Rahime Kaptan hakkında bilgiler verdi.

Program, Memiş Mahallesi Camisi İmam Hatibi Mikail Gürdal’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile son buldu.