Afyonkarahisar’da aslına uygun olarak restore edin ve 30 Ağustos 1922 yılında yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlarının hazırlandığı Zafer Müzesi’nde 4 adet yağlıboya tablonun da dahil olduğu toplam 174 adet eser sergilenmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden konuyla iligli yapılan yazılı açıklamada, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanlardan olan Zafer Müzesinin restorasyonu tamamlanarak 26 Ağustos 2024 tarihinde ziyarete açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Zafer Müzesi’nde Zafer Odası dahil diğer odalarda da bulunan tüm envanter, Müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten bugüne kadar aynı şekliyle sergilenmeye devam etmektedir.

Envanterin teşhiri ve tanziminde proje müellifinin yönlendirmesiyle benzer eserlerin seçimi titizlikle yapılmış 4 adet yağlıboya tablonun da dahil olduğu toplam 174 adet eser ile Zafer Müze’sinin açılışından sonra müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından hibe edilen milli mücadele dönemine ait eserler de sergilenmektedir. Zafer Müzesi, özel müze statüsünde olup müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten itibaren her yıl periyodik olarak Müze Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir” ifadelerine yer verildi.