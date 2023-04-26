Afyonkarahisar’da Kurtuluş Savaşı destanını anlatan ‘Dumlupınar Anadolu’nun Kahramanları’ isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kütahya Muharip Gaziler Derneği tarafından organize edilen ‘Dumlupınar Anadolu’nun Kahramanları’ adlı tiyatro oyununun Afyonkarahisar’da da sergileneceği kaydedildi. Oyunun 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20.00’de Hattat Ahmet Karahisar-i Kültür ve Sanat Merkezinde sahneleneceği belirtilirken, aynı zamanda ücretsiz sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.