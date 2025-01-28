AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kurtuluş Kapalı Pazar yerinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisinin yapıldığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklama ile müjdeyi veren Gürhan Albayrak, “Engelleyen değil, çözüm üreten taraf olmaya devam ediyoruz. Kurtuluş Kapalı Pazar yeriyle ilgili süreç olumlu sonuçlanmış, mülkiyeti bakanlığa ait olan yerin tahsisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u, İl Müdürümüz Hikmet Çelik ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hanımefendiyle birlikte ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için kıymetli Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyor, süreçteki destekleri için kıymetli Milletvekillerimiz; Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu’na minnettarım. Ayşe Ünlüce hanımefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.