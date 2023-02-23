Kutlama programı çerçevesinde, Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için bebekleriyle birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınların onuruna yapılan ’Şehit Kadınlar İffet Anıtı’na’ gidildi.

Kutlama programı çerçevesinde, Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için bebekleriyle birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınların onuruna yapılan ’Şehit Kadınlar İffet Anıtı’na’ gidildi.

Burada Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, Vali Epcim ve protokol üyelerine, Kırzı köyünde gün yüzüne çıkarılan kuyularla ilgili bilgi verdi.

Vali Epcim, iffet anıtında yaptığı konuşmada, Yukarı Kırzı köyünde halk arasında "Ermeni mezalimi" olarak anılan acı olayların yaşandığını söyledi.

Bu olaylar sırasında birçok Türk kadınının onur ve şerefleri için kendilerini su kuyularına attığını belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Biz de bugün burada onları hayırla, rahmetle yad etmek için toplandık. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimizin, milletimizin bekası için verilen geçmişteki bütün mücadeleyi, şehitlerimizi anıyoruz. Ayrıca ülkemizin şu anda yaşadığı deprem felaketi ve sonrasında yaşananlardan dolayı şehit olan afetzedelerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."