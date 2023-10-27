Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ‘’Kurtuluş Destanı Dans Tiyatrosu’’ adlı oyunun ekibi ayakta alkışlandı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyunda Bilecik’in kurtuluş savaşındaki yeri ve önemi, Bilecik Mülakatı, Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi’nin savaştaki rolü ve önemi ile Türk Milleti’nin vermiş olduğu mücadele anlatıldı. Görsel efektler ve dans gösterileriyle sahnelenen oyunda tarihi bilgiler de sunum eşliğinde aktarıldı.

‘Bir Halkın Kahramanlık Öyküsü’ temasıyla işlenen oyunun genel sanat yönetmenliğini K. Ahmet Arabacıoğlu yaparken, senaryo dans yönetmenliğini Doğa Demir, ses yönetmenliğini Çağrı Pala yaptı. Seslendirmelerin Harun Atapay tarafından yapılan oyunun tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Taner Bilgin yaptı.

Oyun sonrasında Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Ünver, oyunculara çiçek takdim etti.

Sahnelenen oyunu büyük bir beğeniyle takip ettiklerini söyleyen izleyiciler, oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.