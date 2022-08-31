Tepebaşı Belediyesi’nin organizasyonuyla, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde sevilen sanatçı Kıraç Eskişehirlilerle buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin organizasyonuyla, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde sevilen sanatçı Kıraç Eskişehirlilerle buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenliyor. 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü özel konserinde, sevilen sanatçı Kıraç Eskişehirlileri coşturacak. Kıraç, 1 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkına çağrıda bulunarak, kurtuluşun 100’üncü yılını kutlamak üzere Kıraç konserine davet etti.