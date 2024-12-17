Çeşitli ziyaretler ve Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya’da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Başkan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, ayrıca Şemsi Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.