Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, şehirdeki engelli vatandaşların sorunlarını yetkililere taşımaya ve çözüm yolları bulmaya devam ediyor.

Göreve geldikleri günden bu yana azim ve sabırla çalışarak bir çok proje ve etkinliğe imza atan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, şehirdeki görme engelliler için yapılan sesli trafik ışıkları, engellilerin akülü araçları için yapılan şarj istasyonları, özel halk otobüslerinde engelli rampa sistemleri, kamu ve özel sektörde engelli rampaları ve engelli dostu asansör sistemleri gibi birçok projede emeği ve imzası bulunuyor.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından altı ay üzerinde çalışılan şehirdeki engellileri sorunları, engelli sayı ve istatistikleri, talep ve sorunlara çözüm önerilerini de içeren, bilimsel istatistiklere yer verilen Erzurum’un ilk Engelli Araştırma Raporu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunuldu.

Başkan Keleşoğlu, konuyla alakalı şunları söyledi, “Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkan Yardımcımız Burhanettin Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle altı ayda ortaya çıkardığımız çok yönlü ve bilimsel bir çalışma olan Erzurum’ un İlk Engelli Araştırma Raporu’nu TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’a takdim ettik. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş ile yaptığımız görüşmede eserimiz hakkında bilgi verdikten sonra araştırma raporumuzun dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde engelli kardeşlerimiz hakkında çıkarılacak kanun ve tasarılarda Engelli Araştırma Raporumuzun incelenip, raporumuzda değinilen engelli sorun ve taleplerinin de dikkate alınıp ve raporumuzun referans alınarak kanun ve tasarılarının çıkarılmasını talep ettik. Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu talebimizi dikkate alacağını söyledi. Ayrıca TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisini Türkiye Büyük Millet Meclisine konuk olarak davet etti.”

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin sorunlarını ve onların daha güzel ve rahat bir yaşama kavuşması için ekibimle azimle çalışmalarımıza ve engelli kardeşlerimizin sesini yetkililere ulaştırmaya devam edeceğiz.“ dedi.