AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 6’lı masa hakkında yaptığı açıklamada, “Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bu 6 artılı masaya soruyorum, sizin ana istikamet neresi? O partililere sorun, mavi vatan konusunda bir fikirleri var mıdır? Terörle mücadelede konusunda fikirleri var mıdır? Hayır. Bu beyler Cumhurbaşkanlığı makamını dedikodu makamı, sohbet makamı zannediyorlar. Sittin sene iktidara gelemezler” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 6’lı masa hakkında yaptığı açıklamada, “Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bu 6 artılı masaya soruyorum, sizin ana istikamet neresi? O partililere sorun, mavi vatan konusunda bir fikirleri var mıdır? Terörle mücadelede konusunda fikirleri var mıdır? Hayır. Bu beyler Cumhurbaşkanlığı makamını dedikodu makamı, sohbet makamı zannediyorlar. Sittin sene iktidara gelemezler” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması programına katıldı. Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Çalışmalarımız uyum içerisinde yürüyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iddialı bir Türkiye yolunda yeni bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Başkan Güler, büyük bir aile olarak hizmetleri yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Ordu’yu iddialı bir şehir olarak, 19 ilçesiyle yerellikten genelliğe çıkartmaya çalıştıklarını ifade den Güler, çalışmaların uyum içerisinde sürdürüldüğünü belirtti. Güler, “Büyük bir aile olarak uyum içerisinde çeşitlilik prensibini ele alarak bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmanın ana misyonunu partiyi kurarken yapmıştık. Daha önceden de Cumhurbaşkanımızla 1994 yılında beraber bir belediyecilik yolculuğuna çıktık. Bu yolculuğun etaplarından birisi de Ordu idi, dolayısı ile burada bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise 2023 yılı seçimlerinin önemine değinerek, “AK Parti’nin 20 yılda gerçekleştirdiği en büyük hizmet vesayet sistemini geride bırakmış olması ve Türkiye’de özgüven inşasını gerçekleştirmiş olmasıdır. Şimdi Allah’a çok şükür Türkiye milli savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranına gelmiştir. Peki, dün Türkiye’ye bir uçağı, yaptığı uçağı yaptırmayanlar bugün nasıl oldu da Türkiye yüzde 80’ler seviyesinde yerlilik ve millilik oranına geldi?” ifadelerine yer verdi.

“Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir, mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır”

“Birileri içeriden bu yürüyüşün, güçlü yürüyüşün akamete uğraması için hesap üstüne hesap yapıyorlar” diyen Kurtulmuş, “Bakıyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çok güçlü bir şekilde yürüyecek, bu yürüyüşü inkıtaya uğratmak için masalar kuruyorlar, 6’lı masalar. Kaç kere toplandıklarını ben unuttum. İki senedir konuşuyoruz, toplan Allah toplan, konuş Allah konuş. Yemek ye, çay iç, kahve iç, hangi sonuca ulaştınız? Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bizim yolumuz belli, istikametimiz belli, Türkiye yüzyılı hedefi etrafında yürüyüşe devam edeceğiz. Bu 6 artılı masaya soruyorum, sizin ana istikamet neresi? O partililere sorun, mavi vatan konusunda bir fikirleri var mıdır? Terörle mücadelede konusunda fikirleri var mıdır? Hayır. Bu beyler Cumhurbaşkanlığı makamını dedikodu makamı, sohbet makamı zannediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü ve büyük Türkiye’nin en önemli icraat makamıdır” şeklinde konuştu.

“Dışarıdan da artık Türkiye’yi rahatsız edecek bazı sözler söyleme başladılar: Sen dergi isen haddini bil”

Kurtulmuş, The Economist Dergisi’nin kapak fotoğrafı hakkında, “Özellikle temmuz ayından bu yana yapılan he ankette AK Parti yukarıya doğru hızla yükseldiği için içeridekiler huysuzlaşmaya başladılar. Ama esas önemlisi dışarıdan da artık Türkiye’yi rahatsız edecek bazı sözler söyleme başladılar. Bir tanesi, medyaya da düştü dünyanın önemli dergilerinden bir tanesi Türk bayrağının siluetine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siluetini koyarak, ‘Türkiye bu seçimde diktatörlüğe gidiyor, buna mani olmamız lazım’ diyor. Adama hoşt derler, sen haddini bil. Dergiysen dergiliğini yap. Türkiye’de kimin Cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir, milletimizin teveccühüdür. Türkiye’nin büyük güçlü Türkiye istikametinde gittiğini görüyorlar ya onun için endişe ediyorlar” diye konuştu.

“CHP ve gölgesindekiler sittin sene iktidara gelemezler”

“Cumhuriyet Halk Partisi ve gölgesindekileri bu millet asla iktidara getirmedi, sittin sene de iktidara getirmeyecektir" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Ancak ola ki tereddütlü olan arkadaşlar varsa onlara samimiyetle arkadaşı, dostu olarak sorun. Mesela bu altılı masa iktidar olmayacak ama var sayalım ki 20 yıldır iktidarda olsalardı bunlar Türkiye’de insansız hava aracı yapabilirler miydi? Akıllarından geçer miydi? SİHA’ları yaparlar mıydı? Türkiye’nin akıllı mühimmatlarını yaparlar mıydı? Türkiye’nin savaş gemilerini yaparlar mıydı? Türkiye’de milli savunma sanayini yüzde 80 seviyesine getirebilirler miydi? Yapılan otoyolları ve tünelleri yapabilirler miydi? Terörle mücadelede başarılı olabilirler miydi? Türkiye’nin 4 bir tarafından organize sanayi bölgelerinde yatırımların kapısını sonuna kadar açabilirler miydi? Eğer onlar iktidarda olsaydı Marmaray’ı, Türkiye’de 3. Köprüyü, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsünü yapabilirler miydi? Vallahi akıllarına bile gelmezdi.”