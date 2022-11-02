Köylüler ile birlikte kayıp olan keçileri arayan Muhtar Özcan Kuzpınarı, kurt saldırılarına karşı çobanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hacılar köyünde Muhtar Özcan Kuzpınarı’na ait keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Çobanın dağdan sürüyü köye götürdüğü esnada gerçekleşen kurt saldırısında 7 keçi telef oldu. Saldırıda 5 keçi yaralanırken, 3 keçi ise kayboldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurtlar keçi sürüsüne saldırdı. Olayla, 7 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı, 3 keçi ise hala bulunamadı.

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