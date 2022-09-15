Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurtların koyun sürüsüne saldırması sonucu iki koyun telef oldu.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurtların koyun sürüsüne saldırması sonucu iki koyun telef oldu.

Olay, ilçenin Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında yaşandı. Köy sakinlerinden Mehmet Ağçoban’ın koyunlarını eve getirdiği esnada, yol üstünde pusuya yatan 2 Kurt’un aniden sürüye saldırması sonucu 2 koyunu telef oldu. Ağçoban, köyün yakın olması ve koyunların can havliyle köye kaçması sonucu zararın fazla olmasını engellediğini söyledi.

Bu arada, Kalecik mezrasında çobanlık yapan Mustafa Karakaş ise kurtlar konusunda çobanları uyardı. Karakaş, kurtların hafife alınmamasını, gündüz vakti dahi sürülerin yakınında görüldüğünü ve bütün koyun keçi yetiştiricilerinin önlem almalarını, mutlaka köpek beslemelerini, sürülerin yanında ayrılmamalarını, ağıl ve avluların kurdun geçemeyeceği şekilde dar ve üzerinden atlayamayacak şekilde yüksek yapmalarını, ağıl pencerelerine korkuluk takmaları şekilde önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karakaş, isteyen üreticilerin hayvanlarını sigorta yaptırabileceğini söyleyerek tecrübeli bir çoban olarak tavsiyeler de bulundu.