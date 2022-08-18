Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 12-13-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerine iştirak eden tüm protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Güreşçilerin güreşlerinden artan atık yağlar özel bir sistemle toplandı

Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 12-13-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerine iştirak eden tüm protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Güreşçilerin güreşlerinden artan atık yağlar özel bir sistemle toplandı

Bu yıl 62.’si düzenlenen 76’sı başpehlivan olmak üzere 2 bin 500’ün üzerinde güreşçinin er meydanına çıktığı Kurtdereli Yağlı Güreşleri, 7’den 77’ye binlerce vatandaşın buluşma noktası oldu. 12-13-14 Ağustos tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından "Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen güreşlere siyaset, iş ve spor camiasının da önemli isimleri katıldı.

7’den 70’e binleri buluşturdu

Dolu dolu geçen 3 günlük Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nin ardından organizasyona katılanlara teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlerin 7’den 77’ye binlerce vatandaşın buluşma noktası olduğunu söyledi. Orkan şu açıklamalarda bulundu:

“Pehlivanların yuvası, dualı çayır Kurtdere’de binlerce yerli ve yabancı misafirimizi konuk etmenin heyecan ve gururunu yaşadık. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleriyle bu yıl 62. sini düzenlediğimiz güreşlerimize 2 bin 500’ün üzerinde pehlivanımız katıldı. ‘Cihan Pehlivanı’ Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen güreşlerde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Zeybek ve güreşlerde derece elde eden tüm pehlivanlarımızı kutluyor, katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Güreşlerimiz tüm yağlı güreşlere örnek olacak bir organizasyon ile gerçekleştirildi. Bizleri yanlız bırakmayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, siyasi partilerin il, ilçe başkanları ile yöneticilerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, oda ve dernek başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, muhtarlarımıza, belediye personelimize, katkı ve destek sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olmak üzere tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Atık yağlar toplandı

Bu yılki güreşlerde Sıfır Atık çalışmalarıyla dikkat çeken ve Avrupa Birliği projelerinden de yararlanan Karesi Belediyesi, pehlivanların yağlandığı atık yağlar içinde örnek bir çalışma yaptı. Pehlivanların kullandığı atık yağlar, kurulan özel bir sistem ile geri dönüşüme gönderilmek üzere toplandı. Kullanılan yağların yüzde 60’a yakını yeniden değerlendirilmek üzere geri dönüşüm merkezlerine teslim edildi.