Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, 22 Eylül tarihinde fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur-67 isimli tekne, İlişli Limanı’nda karaya oturdu. Fırtınanın dinmesinin ardından karaya oturan tekne, 2 gün önce tamir edilmesi için İnebolu Limanına’ götürülürken su almaya başladı. Balıkçı tekneleri ile Evrenye Balıkçı Barınağı’na çekilmek istenen tekne battı.

2 gündür kurtarılmayı bekliyor

2 gün önce batan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Tekne vinç gemi ile battığı yerden kaldırılması planlanan gemi daha sonra tersaneye götürülerek tamir edilecek.