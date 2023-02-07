Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem, Hatay’da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler 31 saat sonra enkaz altından çıkarılan 45 yaşlarındaki bir kişiyi yaşatmak için yoğun çaba sarf etti. Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem, Hatay’da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler 31 saat sonra enkaz altından çıkarılan 45 yaşlarındaki bir kişiyi yaşatmak için yoğun çaba sarf etti. Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş’taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları bugün de devam ederken, gün içinde 4 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Özellikle enkazın altından ses gelen yerlere yoğunluk veren ekipler, merkezde bir enkazdan gelen ses üzerine harekete geçti. İtfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, 45 yaşlarındaki bir kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kısa bir süre önce kendileriyle konuşan vatandaşı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapan ekipler, tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Vatandaşın yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekiplerin de üzgün oldukları görüldü.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile polisler de bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, zor durumda bulunan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.