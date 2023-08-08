Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşların spor faaliyetlerine katkı sağlamak ve gençlerin spor aktivitelerini artırmak amacıyla kurulan yarı olimpik havuzun açılışı yapıldı.

Siirt Valiliği desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kurtalan’da vatandaşların spor yapabilmelerine ve sosyalleşebilmelerine imkan sağlayacak alanlar kazandırmak amacıyla yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi.

Kısa süre önce yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılışı, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir ve kamu kurum müdürleri tarafından kurdele kesimi ile yapıldı.

Açılışın ardından yüzmeye gelen çocuklara bone ve tişört dağıtıldı.