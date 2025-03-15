Siirt’in Kurtalan ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne ait lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan lojmanın birinci katındaki balkonda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.